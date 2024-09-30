Аксессуар: PS4/PS5: Artplays Накладки на стики геймпада (2 шт), Красные
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Характеристики
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- Тип
- насадки
- Модель игровой приставки
- PlayStation 4
- Комплектация
- накладки на стики x2 шт.
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