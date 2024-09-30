Веб-камера PlayStation 5 HD camera
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Код товара: 123763
Производитель: Sony
Гарантия: 14 дней от магазина
2 500₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- камера
- Модель игровой приставки
- PlayStation 5
- Комплектация
- документация, камера
- Дополнительная информация
- 2 МП, 1920 x 1080, USB 3.2 Gen1
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Вопросы и ответы
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Д
Даниял
16 марта 2024
где сейчас можно взять эту камеру? если у вас есть в наличии - то оставьте адрес
1
0 0
0
05.ru
02.04.2024 19:51:43
Здравствуйте! Данная модель есть в наличии в махачкале на Имама Шамиля 5 и Имама Шамиля 31г
Ответить
0 0
Д
Даниял
16 марта 2024
где сейчас можно взять эту камеру? если у вас есть в наличии - то оставьте адрес
1
0
0