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Беспроводной геймпад Sony DualSense
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Код товара: 182490
Производитель: Sony
Гарантия: 14 дней от магазина
6 500₽
76
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78
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Беспроводной геймпад Sony DualSense
6 500₽
Характеристики
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- Тип контроллера
- Беспроводной геймпад
- Совместимость
- PS5, iOS, Android
- Интерфейс подключения
- Bluetooth
- Радиус действия беспроводной связи, м
- 10
Отзывы 2
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А
А
Абдулкеримов Руслан Рустамович
24 марта 2025
С
С
Сайпула
29 декабря 2024
А
Абдулкеримов Руслан Рустамович
24 марта 2025
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