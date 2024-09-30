Контроллер Sony DualSense 5 "Дьябло"
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Код товара: 167621
Производитель: Sony
Гарантия: 14 дней от магазина
10 550₽
126
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Характеристики
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- Тип контроллера
- Беспроводной геймпад
- Цвет
- красный
- Радиус действия беспроводной связи, м
- 10
- Тип поддерживаемого API
- DirectInput
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