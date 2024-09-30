Контроллер Microsoft Xbox Беспроводной геймпад [QAU-00002]
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Код товара: 116478
Производитель: Microsoft
Гарантия: 14 дней от магазина
5 950₽
71
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В наличии
В магазинах:
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Характеристики
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- Тип контроллера
- Беспроводной геймпад
- Цвет
- синий
- Радиус действия беспроводной связи, м
- 10
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