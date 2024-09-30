Беспроводные наушники Sony Pulse 3D белый
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Код товара: 123768
Производитель: Sony
Гарантия: 14 дней от магазина
9 450₽
113
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113
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Беспроводные наушники Sony Pulse 3D камуфляж
9 450₽
Характеристики
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- Тип устройства
- Беспроводные наушники
- Конструкция
- полноразмерные
- Цвет
- белый
- Технология
- охватывающие
- Вес, г
- 292
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20000
- Система активного шумоподавления (ANC)
- нет
- Параметры чувствительности
- дБ/мВт
- Максимальная мощность, мВт
- 16
- Функции
- регулировка громкости, объемный звук
- Импеданс, Ом
- 32
- Чувствительность, дБ
- 91
- Особенности
- функции клавиш: включение/выключение звука, включение/выключение микрофона, включение/выключение наушников
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Вопросы и ответы
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А
Али
15 мая 2024
Это pulse 3d и они оригинал?
2
1 0
0
05.ru
15.05.2024 20:21:38
Здравствуйте! Да
Ответить
0 0
А
Али
16.05.2024 15:48:30
05.ru, а прокода скидки нет?
0 0
А
Али
15 мая 2024
Это pulse 3d и они оригинал?
2
1
0