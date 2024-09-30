Коробка передач Logitech Driving Force Shifter
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Код товара: 92530
Производитель: Logitech
Гарантия: 12 мес.
5 990₽
71
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О товаре
Прочувствуйте всю реалистичность происходящего во время переключения передач на гоночном симуляторе.
Рычаг переключения передач Logitech® Driving Force™ обеспечивает точное воспроизведение процесса участия в гонке и разработан специально для моделей спортивного руля G29 и G920 Driving Force.
- Стальной стержень рычага переключения передач Driving Force и высококачественная оплетка из вручную прошитой кожи повышают надежность в эксплуатации и точность выполнения маневров.
- Рычаг переключения шести передач Н-образной формы легко передвигается и полностью защелкивается в выбранной вами позиции, помогая выполнять точное и плавное переключение передач на крутых поворотах и при езде по прямой.
- Износостойкие встроенные зажимы и болты позволяют надежно зафиксировать рычаг переключения передач Driving Force на столе или гоночном симуляторе, сводя к минимуму смещение или шатание во время выполнения резких маневров.
- Совместим с моделями спортивного руля G29/G920 Driving Force.
- Рычаг переключения передач Driving Force используется с моделями спортивного руля G29 и G920 Driving Force. Благодаря ему вы сможете повысить реалистичность своих ощущений при использовании гоночного симулятора. Качественное исполнение.
- Стержень рычага переключения передач Driving Force изготовлен из стали, что повышает его надежность в эксплуатации и точность выполнения маневров.
- Рукоятка и пыльник покрыты высококачественной кожей, прошитой вручную. Это обеспечивает их высокую производительность, улучшает износостойкость и удобство использования.
Характеристики
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- Тип контроллера
- Коробка передач
- Виброотдача
- есть
- Совместимость
- Logitech G29, Logitech G920, Logitech G923
- Цвет
- черный
- Интерфейс подключения
- USB
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Вопросы и ответы
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Р
Р
21 сентября 2024
Она сопрягается с g923?
1
0 0
0
05.ru
21.09.2024 15:43:32
Добрый день! Да
Ответить
0 0
Р
Р
21 сентября 2024
Она сопрягается с g923?
1
0
0