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Коробка передач Logitech Driving Force Shifter

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Коробка передач Logitech Driving Force Shifter
Коробка передач Logitech Driving Force Shifter
Коробка передач Logitech Driving Force Shifter
Коробка передач Logitech Driving Force Shifter
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
1
вопрос
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Код товара: 92530
Производитель: Logitech
Гарантия: 12 мес.
нет отзывов
1
вопрос

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

5 990₽
71
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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58
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Руль проводной Defender Turbo Pro
4 890₽
58
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1 = 1₽
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Руль проводной Defender Turbo Pro
58
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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Руль проводной Defender Turbo Pro
Руль проводной Defender Turbo Pro
4 890₽
О товаре

Прочувствуйте всю реалистичность происходящего во время переключения передач на гоночном симуляторе.

Рычаг переключения передач Logitech® Driving Force™ обеспечивает точное воспроизведение процесса участия в гонке и разработан специально для моделей спортивного руля G29 и G920 Driving Force.

  • Стальной стержень рычага переключения передач Driving Force и высококачественная оплетка из вручную прошитой кожи повышают надежность в эксплуатации и точность выполнения маневров.
  • Рычаг переключения шести передач Н-образной формы легко передвигается и полностью защелкивается в выбранной вами позиции, помогая выполнять точное и плавное переключение передач на крутых поворотах и при езде по прямой.
  • Износостойкие встроенные зажимы и болты позволяют надежно зафиксировать рычаг переключения передач Driving Force на столе или гоночном симуляторе, сводя к минимуму смещение или шатание во время выполнения резких маневров.
  • Совместим с моделями спортивного руля G29/G920 Driving Force.
  • Рычаг переключения передач Driving Force используется с моделями спортивного руля G29 и G920 Driving Force. Благодаря ему вы сможете повысить реалистичность своих ощущений при использовании гоночного симулятора. Качественное исполнение.
  • Стержень рычага переключения передач Driving Force изготовлен из стали, что повышает его надежность в эксплуатации и точность выполнения маневров.
  • Рукоятка и пыльник покрыты высококачественной кожей, прошитой вручную. Это обеспечивает их высокую производительность, улучшает износостойкость и удобство использования.
Характеристики
Тип контроллера
Коробка передач
Виброотдача
есть
Совместимость
Logitech G29, Logitech G920, Logitech G923
Цвет
черный
Интерфейс подключения
USB
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Вопросы и ответы
Р
Р
21 сентября 2024
Она сопрягается с g923?
1 Ответить
0 0
0
05.ru
21.09.2024 15:43:32
Добрый день! Да
Ответить
0 0
Р
Р
21 сентября 2024
Она сопрягается с g923?
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
В сравнение
В избранное
5 990₽
71
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1 = 1₽
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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