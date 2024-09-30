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Руль проводной Logitech G29 Driving Force

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Руль проводной Logitech G29 Driving Force
Руль проводной Logitech G29 Driving Force
Руль проводной Logitech G29 Driving Force
Фото товара
Фото товара
Фото товара
3 отзыва
6
вопросов
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Код товара: 70052
Производитель: Logitech
Гарантия: 24 мес.
3 отзыва
6
вопросов

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

29 990₽
359
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В наличии
В магазинах:
В наличии
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107
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Руль проводной Logitech G920 Driving Force
28 990₽
107
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Руль проводной Logitech G920 Driving Force
107
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Руль проводной Logitech G920 Driving Force
Руль проводной Logitech G920 Driving Force
28 990₽
О товаре

G29 Driving Force — это игровой руль для точной имитации процесса гонки, который можно использовать в новейших версиях игр для PlayStation® 5, PlayStation® 4 и ПК. Он оснащен механизмом с двумя моторами, который воспроизводит обратную связь по усилию, и косозубой передачей для бесшумного и плавного управления.

Руль поворачивается плавно, бесшумно и точно — ведь в качестве прототипа для косозубой передачи взята конструкция, которая применяется в автомобильной коробке передач. Приспособление, устраняющее люфт, дало возможность жестко зафиксировать руль и педали для максимального удобства управления.

  • Подрулевые лепестки из нержавеющей стали и светодиодные индикаторы используемой передачи и тахометра позволяют выполнять маневры плавно и четко, глядя при этом только на дорогу.
  • Отдельный блок педалей с нелинейной педалью тормоза, которая имитирует работу тормозной системы гоночных автомобилей, быстро реагирует на команды и обеспечивает интуитивно понятное управление.
  • Спортивный руль Driving Force удобен и надежен благодаря кожаной оплетке ручной работы и компонентам из нержавеющей стали. С помощью встроенных зажимов и болтов руль Driving Force можно надежно прикрепить к столу или гоночному симулятору, что сводит к минимуму скольжение или раскачивание во время выполнения резких маневров.
  • Совместимость с игровыми консолями PlayStation® 5 и PlayStation® 4.
  • Прочные встроенные зажимы и болты обеспечивают надежное крепление руля Driving Force к столу или гоночному симулятору для минимизации скольжения или раскачивания при резких маневрах.
  • Светодиодные индикаторы, которые находятся над центром рулевого колеса, позволяют игроку понять, когда следует включить понижающую или повышающую передачу для обеспечения максимального ускорения. Это можно сделать, не отрывая взгляда от дороги.
  • Кнопки «+/−» и 24-позиционный переключатель режимов на передней поверхности руля позволяют настроить управление в полном соответствии с вашими предпочтениями.
  • Блок педалей, быстро реагирующий на команды Позволяет игроку расположиться так, чтобы можно было легко представить себя в реальной ситуации вождения.
  • Руль G29 оснащен отдельным напольным блоком педалей со встроенными педалями газа, тормоза и сцепления. С их помощью удобно сбрасывать и набирать скорость, а также переключать передачи, как в настоящем автомобиле.
  • Нелинейная педаль тормоза имитирует работу тормозных систем, реагирующих на силу нажатия, для более быстрого и точного торможения.
Характеристики
Тип контроллера
Руль проводной
Виброотдача
есть
Совместимость
ПК, PS4, PS3
Цвет
черный
Интерфейс подключения
USB
Диаметр руля, см
28 см
Угол поворота руля, °
900 градусов
Материал оплетки руля
резина
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Вопросы и ответы
7
79641678515
23 июля 2022
Здравствуйте, имеется ли в наличии с рулем коробка передач от Logitech
2 Ответить
1 2
0
05.ru
23.07.2022 16:10:07
Добрый день! Можете написать в чат на нашем сайте, или позвонить на горячую линию 88005110505 мы Вас проконсультируем
Ответить
0 0
Г
Гость 69
30.10.2022 13:31:03
79641678515, Добрый день! Можете написать в чат на нашем сайте, или позвонить на горячую линию 88005110505 мы Вас проконсультируем
Ответить
0 1
А
Ахмед
11 июля 2023
А коробка передач в комплекте
Ответить
0 0
7
79641678515
23 июля 2022
Здравствуйте, имеется ли в наличии с рулем коробка передач от Logitech
2 Ответить
1
2
Читать все вопросы и ответы
В сравнение
В избранное
29 990₽
359
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа