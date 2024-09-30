Руль проводной Logitech G29 Driving Force
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G29 Driving Force — это игровой руль для точной имитации процесса гонки, который можно использовать в новейших версиях игр для PlayStation® 5, PlayStation® 4 и ПК. Он оснащен механизмом с двумя моторами, который воспроизводит обратную связь по усилию, и косозубой передачей для бесшумного и плавного управления.
Руль поворачивается плавно, бесшумно и точно — ведь в качестве прототипа для косозубой передачи взята конструкция, которая применяется в автомобильной коробке передач. Приспособление, устраняющее люфт, дало возможность жестко зафиксировать руль и педали для максимального удобства управления.
- Подрулевые лепестки из нержавеющей стали и светодиодные индикаторы используемой передачи и тахометра позволяют выполнять маневры плавно и четко, глядя при этом только на дорогу.
- Отдельный блок педалей с нелинейной педалью тормоза, которая имитирует работу тормозной системы гоночных автомобилей, быстро реагирует на команды и обеспечивает интуитивно понятное управление.
- Спортивный руль Driving Force удобен и надежен благодаря кожаной оплетке ручной работы и компонентам из нержавеющей стали. С помощью встроенных зажимов и болтов руль Driving Force можно надежно прикрепить к столу или гоночному симулятору, что сводит к минимуму скольжение или раскачивание во время выполнения резких маневров.
- Совместимость с игровыми консолями PlayStation® 5 и PlayStation® 4.
- Прочные встроенные зажимы и болты обеспечивают надежное крепление руля Driving Force к столу или гоночному симулятору для минимизации скольжения или раскачивания при резких маневрах.
- Светодиодные индикаторы, которые находятся над центром рулевого колеса, позволяют игроку понять, когда следует включить понижающую или повышающую передачу для обеспечения максимального ускорения. Это можно сделать, не отрывая взгляда от дороги.
- Кнопки «+/−» и 24-позиционный переключатель режимов на передней поверхности руля позволяют настроить управление в полном соответствии с вашими предпочтениями.
- Блок педалей, быстро реагирующий на команды Позволяет игроку расположиться так, чтобы можно было легко представить себя в реальной ситуации вождения.
- Руль G29 оснащен отдельным напольным блоком педалей со встроенными педалями газа, тормоза и сцепления. С их помощью удобно сбрасывать и набирать скорость, а также переключать передачи, как в настоящем автомобиле.
- Нелинейная педаль тормоза имитирует работу тормозных систем, реагирующих на силу нажатия, для более быстрого и точного торможения.
- Тип контроллера
- Руль проводной
- Виброотдача
- есть
- Совместимость
- ПК, PS4, PS3
- Цвет
- черный
- Интерфейс подключения
- USB
- Диаметр руля, см
- 28 см
- Угол поворота руля, °
- 900 градусов
- Материал оплетки руля
- резина
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