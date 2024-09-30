Руль проводной Defender Forsage GTR
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4 390₽
52
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В магазинах:
мало
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О товаре
руль, USB, вибрация, совместимость: ПК
Характеристики
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- Тип контроллера
- Руль проводной
- Виброотдача
- есть
- Совместимость
- ПК
- Цвет
- черный
- Интерфейс подключения
- USB
- Тип поддерживаемого API
- Dinput и Xinput
- Диаметр руля, см
- 28
- Угол поворота руля, °
- 180
- Материал оплетки руля
- резина
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 40
1 января 2024
Есть коробка передач?
1
0 1
0
05.ru
05.01.2024 19:11:21
Здравствуйте! Данной модели нет в наличии
Ответить
0 0
Г
Гость 40
1 января 2024
Есть коробка передач?
1
0
1