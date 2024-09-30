Руль проводной Logitech G920 Driving Force

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Руль G920 Driving Force

G920 Driving Force — это гоночный руль, созданный для использования с новейшими играми для Xbox Series X|S, Xbox One™ и ПК, который позволяет точно воспроизвести процесс участия в гонке. Он оснащен механизмом с двумя моторами, который воспроизводит реалистичную обратную связь по усилию, и косозубой передачей для бесшумного и плавного управления.

Реалистичная обратная связь по усилию.

Руль G920 Driving Force оснащен механизмом обратной связи по усилию с двумя моторами, что позволяет точно моделировать процесс управления автомобилем и скольжение шин в зависимости от угла поворота и типа рельефа. Благодаря этому достоверно передаются ощущения, возникающие в процессе вождения: перегрузки на поворотах, тряска при езде по неровной дороге и многое другое.

Руль поворачивается плавно, бесшумно и точно

—ведь в качестве прототипа для косозубой передачи взята конструкция, которая применяется в автомобильной коробке передач.

Безлюфтовое натяжение дало возможность жестко зафиксировать руль и педали для максимального удобства управления.

Качественное исполнение.

Благодаря литым стальным шарикоподшипникам в оси руля, а также рычагам управления и педалям из нержавеющей стали руль Driving Force обеспечивает точность езды и надежен в эксплуатации.

Высококачественная оплетка из прошитой вручную кожи создает ощущение управления настоящим гоночным автомобилем, а также гарантирует дополнительный комфорт во время игры и повышает износостойкость руля.

Прочные встроенные зажимы и болты обеспечивают надежное крепление руля Driving Force к столу или гоночному симулятору для минимизации скольжения или раскачивания при резких маневрах.

Удобные элементы управления.

Этот спортивный руль оснащен D-манипулятором и кнопками консоли, поэтому все элементы управления находятся у вас под рукой, а полуавтоматические рычаги управления помогают плавно и точно переключать скорости как на крутых поворотах, так и на прямых участках трассы.

Блок педалей, быстро реагирующий на команды.

Руль G920 позволяет почувствовать себя настоящим гонщиком — он комплектуется отдельным напольным блоком педалей, с помощью которого удобно сбрасывать и набирать скорость, а также переключать передачи, как в реальном автомобиле. Нелинейная педаль тормоза имитирует работу тормозных систем, реагирующих на силу нажатия, для более быстрого и точного торможения.