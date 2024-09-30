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Руль проводной Logitech G920 Driving Force

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Руль проводной Logitech G920 Driving Force
Руль проводной Logitech G920 Driving Force
Руль проводной Logitech G920 Driving Force
Руль проводной Logitech G920 Driving Force
Руль проводной Logitech G920 Driving Force
Руль проводной Logitech G920 Driving Force
Руль проводной Logitech G920 Driving Force
Руль проводной Logitech G920 Driving Force
Руль проводной Logitech G920 Driving Force
Руль проводной Logitech G920 Driving Force
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
2 отзыва
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Код товара: 59730
Производитель: Logitech
Гарантия: 24 мес.
2 отзыва
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ДО 30.09.24

28 990₽
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359
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Руль проводной Logitech G29 Driving Force
359
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1 = 1₽
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Войдите, чтобы получить бонусную карту
Руль проводной Logitech G29 Driving Force
Руль проводной Logitech G29 Driving Force
29 990₽
О товаре

Руль G920 Driving Force

G920 Driving Force — это гоночный руль, созданный для использования с новейшими играми для Xbox Series X|S, Xbox One™ и ПК, который позволяет точно воспроизвести процесс участия в гонке. Он оснащен механизмом с двумя моторами, который воспроизводит реалистичную обратную связь по усилию, и косозубой передачей для бесшумного и плавного управления.

Реалистичная обратная связь по усилию.

Руль G920 Driving Force оснащен механизмом обратной связи по усилию с двумя моторами, что позволяет точно моделировать процесс управления автомобилем и скольжение шин в зависимости от угла поворота и типа рельефа. Благодаря этому достоверно передаются ощущения, возникающие в процессе вождения: перегрузки на поворотах, тряска при езде по неровной дороге и многое другое.

Руль поворачивается плавно, бесшумно и точно 

ведь в качестве прототипа для косозубой передачи взята конструкция, которая применяется в автомобильной коробке передач.

Безлюфтовое натяжение дало возможность жестко зафиксировать руль и педали для максимального удобства управления.

Качественное исполнение.

Благодаря литым стальным шарикоподшипникам в оси руля, а также рычагам управления и педалям из нержавеющей стали руль Driving Force обеспечивает точность езды и надежен в эксплуатации.

Высококачественная оплетка из прошитой вручную кожи создает ощущение управления настоящим гоночным автомобилем, а также гарантирует дополнительный комфорт во время игры и повышает износостойкость руля.

Прочные встроенные зажимы и болты обеспечивают надежное крепление руля Driving Force к столу или гоночному симулятору для минимизации скольжения или раскачивания при резких маневрах.

Удобные элементы управления.

Этот спортивный руль оснащен D-манипулятором и кнопками консоли, поэтому все элементы управления находятся у вас под рукой, а полуавтоматические рычаги управления помогают плавно и точно переключать скорости как на крутых поворотах, так и на прямых участках трассы.

Блок педалей, быстро реагирующий на команды.

Руль G920 позволяет почувствовать себя настоящим гонщиком — он комплектуется отдельным напольным блоком педалей, с помощью которого удобно сбрасывать и набирать скорость, а также переключать передачи, как в реальном автомобиле. Нелинейная педаль тормоза имитирует работу тормозных систем, реагирующих на силу нажатия, для более быстрого и точного торможения.

Характеристики
Тип контроллера
Руль проводной
Виброотдача
есть
Совместимость
ПК, Xbox One
Цвет
черный
Интерфейс подключения
USB
Угол поворота руля, °
900°
Материал оплетки руля
кожа
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В избранное
28 990₽
107
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа