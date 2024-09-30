Руль проводной Logitech G920 Driving Force
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Руль G920 Driving Force
G920 Driving Force — это гоночный руль, созданный для использования с новейшими играми для Xbox Series X|S, Xbox One™ и ПК, который позволяет точно воспроизвести процесс участия в гонке. Он оснащен механизмом с двумя моторами, который воспроизводит реалистичную обратную связь по усилию, и косозубой передачей для бесшумного и плавного управления.
Реалистичная обратная связь по усилию.
Руль G920 Driving Force оснащен механизмом обратной связи по усилию с двумя моторами, что позволяет точно моделировать процесс управления автомобилем и скольжение шин в зависимости от угла поворота и типа рельефа. Благодаря этому достоверно передаются ощущения, возникающие в процессе вождения: перегрузки на поворотах, тряска при езде по неровной дороге и многое другое.
Руль поворачивается плавно, бесшумно и точно
—ведь в качестве прототипа для косозубой передачи взята конструкция, которая применяется в автомобильной коробке передач.
Безлюфтовое натяжение дало возможность жестко зафиксировать руль и педали для максимального удобства управления.
Качественное исполнение.
Благодаря литым стальным шарикоподшипникам в оси руля, а также рычагам управления и педалям из нержавеющей стали руль Driving Force обеспечивает точность езды и надежен в эксплуатации.
Высококачественная оплетка из прошитой вручную кожи создает ощущение управления настоящим гоночным автомобилем, а также гарантирует дополнительный комфорт во время игры и повышает износостойкость руля.
Прочные встроенные зажимы и болты обеспечивают надежное крепление руля Driving Force к столу или гоночному симулятору для минимизации скольжения или раскачивания при резких маневрах.
Удобные элементы управления.
Этот спортивный руль оснащен D-манипулятором и кнопками консоли, поэтому все элементы управления находятся у вас под рукой, а полуавтоматические рычаги управления помогают плавно и точно переключать скорости как на крутых поворотах, так и на прямых участках трассы.
Блок педалей, быстро реагирующий на команды.
Руль G920 позволяет почувствовать себя настоящим гонщиком — он комплектуется отдельным напольным блоком педалей, с помощью которого удобно сбрасывать и набирать скорость, а также переключать передачи, как в реальном автомобиле. Нелинейная педаль тормоза имитирует работу тормозных систем, реагирующих на силу нажатия, для более быстрого и точного торможения.
- Тип контроллера
- Руль проводной
- Виброотдача
- есть
- Совместимость
- ПК, Xbox One
- Цвет
- черный
- Интерфейс подключения
- USB
- Угол поворота руля, °
- 900°
- Материал оплетки руля
- кожа
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