Руль проводной Sven GC-W700
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Код товара: 165406
Производитель: Endever
Гарантия: 12 мес.
4 790₽
34
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип контроллера
- Руль проводной
- Виброотдача
- есть
- Совместимость
- ПК
- Цвет
- серебристый, черный
- Интерфейс подключения
- USB
- Диаметр руля, см
- 25.4
- Угол поворота руля, °
- 180
- Материал оплетки руля
- резина
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