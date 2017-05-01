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Руль проводной Logitech G923 Steering Wheel
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Спортивный руль G923
Logitech G923 — спортивный руль с первоклассными характеристиками, который задает новый стандарт качества и функциональности оборудования для игровых гоночных симуляторов.
В усовершенствованном устройстве воплощена уникальная технология обратной связи по усилию TRUEFORCE. Благодаря взаимодействию с физическим движком игры эта новейшая система обеспечивает максимально реалистичную симуляцию вождения. Наслаждайтесь имитацией работы поршневого насоса, хруста гравия, каждого перемещения, движения в заносе или крутом повороте.
Усовершенствованная педаль тормоза имитирует работу тормозных систем, реагирующих на силу нажатия, а программируемое двойное сцепление — настоящую систему помощи при запуске гоночного автомобиля (для совместимых игр).
Стильное устройство оснащено встроенными элементами управления для повышения производительности, интегрированным 24-позиционным переключателем режимов, всеми элементами управления консоли и классическим светодиодным дисплеем тахометра для совместимых игр.
Спортивный руль G923 с кожаным покрытием и блок педалей для консоли Xbox One и ПК от компании Logitech оснащены технологией TRUEFORCE с обратной связью по усилию (до 1000 Гц), блоком педалей с реакцией на нажатие и функцией старта на двойном сцеплении.
- ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПО УСИЛИЮ TRUEFORCE. Не сдерживайте свою страсть к гонкам! Технология TRUEFORCE обеспечивает непосредственное взаимодействие с движком игры с частотой 4000 раз в секунду, что позволяет насладиться новым уровнем реалистичности и детализации в совместимых играх.
- ПРОГРАММИРУЕМОЕ ДВОЙНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ. В совместимых играх позволяет стартовать быстрее благодаря максимальному тяговому усилию и минимальным выбросам дыма.
- УПРАВЛЕНИЕ ГОНКОЙ. 24-позиционный переключатель режимов, светодиодная подсветка тахометра, встроенные элементы управления игрой для Xbox One и ПК, а также усовершенствованная пружина тормоза обеспечивают полный контроль над транспортным средством на высокой скорости (для совместимых игр).
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ. Представляем обновленный дизайн Logitech G — металлический руль со шлифованной поверхностью, кожаное покрытие ручной выделки и педали из полированного металла.
- ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ. Управляйте чувствительностью, уровнями обратной связи по усилию и настройкой кнопок с помощью мощного игрового ПО G HUB для ПК. ПО можно загрузить по адресу: logitechG.com/downloads.
- СОВМЕСТИМОСТЬ С МНОЖЕСТВОМ УСТРОЙСТВ. Совместимы с большинством гоночных игр для ПК и Xbox One, а также с некоторыми играми, созданными специально для TRUEFORCE.
- Виброотдача
- есть
- Совместимость
- PS4, PS5, ПК
- Интерфейс подключения
- USB
- Количество кнопок
- 14
- Длина кабеля, м
- 2.1
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