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Руль проводной Logitech G923 Steering Wheel

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Руль проводной Logitech G923 Steering Wheel
Руль проводной Logitech G923 Steering Wheel
Руль проводной Logitech G923 Steering Wheel
Руль проводной Logitech G923 Steering Wheel
Руль проводной Logitech G923 Steering Wheel
Руль проводной Logitech G923 Steering Wheel
Руль проводной Logitech G923 Steering Wheel
Руль проводной Logitech G923 Steering Wheel
Руль проводной Logitech G923 Steering Wheel
Руль проводной Logitech G923 Steering Wheel
Руль проводной Logitech G923 Steering Wheel
Руль проводной Logitech G923 Steering Wheel
Руль проводной Logitech G923 Steering Wheel
Руль проводной Logitech G923 Steering Wheel
Руль проводной Logitech G923 Steering Wheel
Руль проводной Logitech G923 Steering Wheel
Руль проводной Logitech G923 Steering Wheel
Руль проводной Logitech G923 Steering Wheel
Руль проводной Logitech G923 Steering Wheel
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Фото товара
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Код товара: 141990
Производитель: Logitech
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28 990₽
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369
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Руль проводной Logitech G29 Driving Force
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Руль проводной Logitech G29 Driving Force
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Руль проводной Logitech G29 Driving Force
Руль проводной Logitech G29 Driving Force
30 780₽
О товаре

Спортивный руль G923

Logitech G923 — спортивный руль с первоклассными характеристиками, который задает новый стандарт качества и функциональности оборудования для игровых гоночных симуляторов.

В усовершенствованном устройстве воплощена уникальная технология обратной связи по усилию TRUEFORCE. Благодаря взаимодействию с физическим движком игры эта новейшая система обеспечивает максимально реалистичную симуляцию вождения. Наслаждайтесь имитацией работы поршневого насоса, хруста гравия, каждого перемещения, движения в заносе или крутом повороте.

Усовершенствованная педаль тормоза имитирует работу тормозных систем, реагирующих на силу нажатия, а программируемое двойное сцепление — настоящую систему помощи при запуске гоночного автомобиля (для совместимых игр).

Стильное устройство оснащено встроенными элементами управления для повышения производительности, интегрированным 24-позиционным переключателем режимов, всеми элементами управления консоли и классическим светодиодным дисплеем тахометра для совместимых игр.

Спортивный руль G923 с кожаным покрытием и блок педалей для консоли Xbox One и ПК от компании Logitech оснащены технологией TRUEFORCE с обратной связью по усилию (до 1000 Гц), блоком педалей с реакцией на нажатие и функцией старта на двойном сцеплении.

  • ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПО УСИЛИЮ TRUEFORCE. Не сдерживайте свою страсть к гонкам! Технология TRUEFORCE обеспечивает непосредственное взаимодействие с движком игры с частотой 4000 раз в секунду, что позволяет насладиться новым уровнем реалистичности и детализации в совместимых играх.
  • ПРОГРАММИРУЕМОЕ ДВОЙНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ. В совместимых играх позволяет стартовать быстрее благодаря максимальному тяговому усилию и минимальным выбросам дыма.
  • УПРАВЛЕНИЕ ГОНКОЙ. 24-позиционный переключатель режимов, светодиодная подсветка тахометра, встроенные элементы управления игрой для Xbox One и ПК, а также усовершенствованная пружина тормоза обеспечивают полный контроль над транспортным средством на высокой скорости (для совместимых игр).
  • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ. Представляем обновленный дизайн Logitech G — металлический руль со шлифованной поверхностью, кожаное покрытие ручной выделки и педали из полированного металла.
  • ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ. Управляйте чувствительностью, уровнями обратной связи по усилию и настройкой кнопок с помощью мощного игрового ПО G HUB для ПК. ПО можно загрузить по адресу: logitechG.com/downloads.
  • СОВМЕСТИМОСТЬ С МНОЖЕСТВОМ УСТРОЙСТВ. Совместимы с большинством гоночных игр для ПК и Xbox One, а также с некоторыми играми, созданными специально для TRUEFORCE.
Характеристики
Виброотдача
есть
Совместимость
PS4, PS5, ПК
Интерфейс подключения
USB
Количество кнопок
14
Длина кабеля, м
2.1
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В сравнение
В избранное
28 990₽
283
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Рассрочка

В рассрочку за 8 700 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 2 магазинах

бесплатно,

в 2 магазинах

Доставка

бесплатно,

сегодня

Нашли дешевле?