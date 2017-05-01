Руль проводной Logitech G923 Steering Wheel

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Спортивный руль G923

Logitech G923 — спортивный руль с первоклассными характеристиками, который задает новый стандарт качества и функциональности оборудования для игровых гоночных симуляторов.

В усовершенствованном устройстве воплощена уникальная технология обратной связи по усилию TRUEFORCE. Благодаря взаимодействию с физическим движком игры эта новейшая система обеспечивает максимально реалистичную симуляцию вождения. Наслаждайтесь имитацией работы поршневого насоса, хруста гравия, каждого перемещения, движения в заносе или крутом повороте.

Усовершенствованная педаль тормоза имитирует работу тормозных систем, реагирующих на силу нажатия, а программируемое двойное сцепление — настоящую систему помощи при запуске гоночного автомобиля (для совместимых игр).

Стильное устройство оснащено встроенными элементами управления для повышения производительности, интегрированным 24-позиционным переключателем режимов, всеми элементами управления консоли и классическим светодиодным дисплеем тахометра для совместимых игр.

Спортивный руль G923 с кожаным покрытием и блок педалей для консоли Xbox One и ПК от компании Logitech оснащены технологией TRUEFORCE с обратной связью по усилию (до 1000 Гц), блоком педалей с реакцией на нажатие и функцией старта на двойном сцеплении.