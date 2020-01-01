Слайм Slime "Ninja", зеленый, светится в темноте, 130г

Кола

Мы доставляем продукты по Каспийску

Доставка продуктов по Каспийску

Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Портативные радиостанции
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Неттопы
AcerApplePhilipsSamsungXiaomiHIPERLG
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
Аудиотехника
DVD и BluRay проигрыватели
LGSamsungSonyXiaomiPhilips
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Тепловые пушки
Аксессуары для климатического оборудования
ElectroluxXiaomiDysonHIPERLGPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Витамины, БАД и добавки
Гигиена полости рта
Коктейли
Зеркала
Солевые лампы
Очки для зрения
Щетки для волос
PhilipsDysonXiaomi
Спорт и одежда
Спорт и одежда
Фитнес и аксессуары
Силовые тренировки
Мячи
Плавание
Активный отдых
Командный спорт
Бытовая химия и гигиена
Бытовая химия и гигиена
Средства для уборки
Средства для стирки
Средства личной гигиены
Уходовая косметика
Детская гигиена
Хозяйственные товары
Средства для мытья посуды
Книги и канцтовары
Книги и канцтовары
Школьные принадлежности
Офисные принадлежности
Письменные принадлежности
Ежедневники, блокноты
Подарочные сертификаты
Книги
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Футболки
Закладки
Открытки
Браслеты
Игры, развлечения, хобби
Игры, развлечения, хобби
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Электротранспорт
Настольные игры
Товары для детей
Оформление праздников
Квадрокоптеры
Радиоуправляемые модели
Пазлы
Аксессуары для квадрокоптеров
Картины по номерам
HIPERHasbroSonyBerlingoLori
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Инструменты
Кресла
Умный дом
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
БюрократМеттаChairman
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Автомобильные инструменты
Уцененные товары
Уцененные товары
Бытовая техника
Компьютерная техника и периферия
Телефоны и гаджеты
Красота и здоровье
ТВ, игры, аудио и видео
Аксессуары
Климатическая техника
Офисная техника и сети
Samsung
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль
05.ru
Каталог
Игры, развлечения, хобби
Товары для детей
Слайм Slime "Ninja", зеленый, светится в темноте, 130г

Слайм Slime "Ninja", зеленый, светится в темноте, 130г

0 отзывов
Наведите на фотографию для увеличения
Слайм Slime "Ninja", зеленый, светится в темноте, 130г
В сравнение
В избранное
Код товара: 99661
Производитель: Slime
Гарантия: Нет
мало
мало
190₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа

Характеристики
Тип товара
слайм
Количество цветов
1
Цвет
зеленый
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Набор штампиков для творчества Мульти-Пульти "Для девочек", EVA, 10шт., с чернилами
175₽
Набор штампиков для творчества Мульти-Пульти "Для девочек", EVA, 10шт., с чернилами
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Слайм Slime "Ninja. Чарующий", розовый, 130г
190₽
Слайм Slime "Ninja. Чарующий", розовый, 130г
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Слайм Slime "Ninja. Затерянный мир", с фигуркой ящерицы, прозрачный, 130г
190₽
Слайм Slime "Ninja. Затерянный мир", с фигуркой ящерицы, прозрачный, 130г
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Слайм Slime "Ninja. Затерянный мир", с фигуркой динозавра, прозрачный, 130г
190₽
Слайм Slime "Ninja. Затерянный мир", с фигуркой динозавра, прозрачный, 130г
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Аппликация из помпонов Мульти-Пульти "Собачка", 21*28,5см, европодвес
215₽
Аппликация из помпонов Мульти-Пульти "Собачка", 21*28,5см, европодвес
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Слайм Slime "Ninja", желтый, светится в темноте, 130г
190₽
Слайм Slime "Ninja", желтый, светится в темноте, 130г
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Слайм Slime "Ninja", синий, светится в темноте, 130г
190₽
Слайм Slime "Ninja", синий, светится в темноте, 130г
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Слайм Slime "Ninja. Звездная ночь", с пенопластовыми шариками, черный, 130г
200₽
Слайм Slime "Ninja. Звездная ночь", с пенопластовыми шариками, черный, 130г
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Слайм Slime "Ninja", красный, меняет цвет на желтый, 130г
190₽
Слайм Slime "Ninja", красный, меняет цвет на желтый, 130г
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Слайм Slime "Jungle. Зебра", с кирпичиками поролоновыми черными, 130г
220₽
Слайм Slime "Jungle. Зебра", с кирпичиками поролоновыми черными, 130г
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Слайм Slime "Jungle. Голаго", зеленый, с золотым глиттером, 130г
220₽
Слайм Slime "Jungle. Голаго", зеленый, с золотым глиттером, 130г
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Слайм Slime "Jungle. Лягушка", с мухами, 130г
220₽
Слайм Slime "Jungle. Лягушка", с мухами, 130г
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Легкий пластилин для лепки Мульти-Пульти, 15 цветов, 150г, в ведерке
175₽
Легкий пластилин для лепки Мульти-Пульти, 15 цветов, 150г, в ведерке
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Набор для творчества Origami "Оригами от Оригами. В мире животных"
155₽
Набор для творчества Origami "Оригами от Оригами. В мире животных"
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Мяч надувной «Единорог», d=40 см
220₽
285₽
Мяч надувной «Единорог», d=40 см
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Фигурные заготовки для выжигания по дереву ТРИ СОВЫ "Маленькие волшебники", 8шт., пакет с европодвесо
165₽
Фигурные заготовки для выжигания по дереву ТРИ СОВЫ "Маленькие волшебники", 8шт., пакет с европодвесо
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Головоломка ТРИ СОВЫ "Тетрис малый", яркие цвета, дерево
170₽
Головоломка ТРИ СОВЫ "Тетрис малый", яркие цвета, дерево
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Набор для проведения раскопок Бумбарам "Динозавры"
210₽
Набор для проведения раскопок Бумбарам "Динозавры"
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Набор для росписи из гипса ТРИ СОВЫ "Кукла Оля", высота фигурки 8,5см, с красками и кистью, картонная
175₽
Набор для росписи из гипса ТРИ СОВЫ "Кукла Оля", высота фигурки 8,5см, с красками и кистью, картонная
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Набор для детского творчества Десятое королевство "Кружка под роспись. Динозаврик", с красками
200₽
Набор для детского творчества Десятое королевство "Кружка под роспись. Динозаврик", с красками
Набор штампиков для творчества Мульти-Пульти "Для девочек", EVA, 10шт., с чернилами
Набор штампиков для творчества Мульти-Пульти "Для девочек", EVA, 10шт., с чернилами
175₽
Слайм Slime "Ninja. Чарующий", розовый, 130г
Слайм Slime "Ninja. Чарующий", розовый, 130г
190₽
Слайм Slime "Ninja. Затерянный мир", с фигуркой ящерицы, прозрачный, 130г
Слайм Slime "Ninja. Затерянный мир", с фигуркой ящерицы, прозрачный, 130г
190₽
Слайм Slime "Ninja. Затерянный мир", с фигуркой динозавра, прозрачный, 130г
Слайм Slime "Ninja. Затерянный мир", с фигуркой динозавра, прозрачный, 130г
190₽
Аппликация из помпонов Мульти-Пульти "Собачка", 21*28,5см, европодвес
Аппликация из помпонов Мульти-Пульти "Собачка", 21*28,5см, европодвес
215₽
Слайм Slime "Ninja", желтый, светится в темноте, 130г
Слайм Slime "Ninja", желтый, светится в темноте, 130г
190₽

Есть вопросы о товаре?

Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

В сравнение
В избранное
мало
мало
190₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа