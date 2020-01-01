Слайм Slime "Ninja", желтый, светится в темноте, 130г
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Код товара: 98759
Производитель: Slime
Гарантия: Нет
мало
мало
190₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
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Характеристики
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- Тип товара
- слайм
- Количество цветов
- 1
- Количество в упаковке
- 1
- Цвет
- желтый
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