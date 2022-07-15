Слайм Slime "Ninja", фиолетовый, меняет цвет на белый, 130г
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Код товара: 91763
Производитель: Slime
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
200₽
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Характеристики
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- Тип товара
- слайм
- Ширина упаковки, см
- 6.5
- Высота упаковки, см
- 8
- Длина упаковки, см
- 6.5
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
7
7
79379298712
15 июля 2022
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7
79379298712
15 июля 2022
-----
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