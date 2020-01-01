Пластилин Гамма "Классический", 36 цветов, 720г, со стеком, картон
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Код товара: 91060
Производитель: Гамма
Гарантия: Нет
мало
мало
390₽
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип товара
- пластилин
- Количество цветов
- 36
- Количество в упаковке
- 36
- Возраст
- от 3 лет
- Цвет
- ассорти
- Пол
- универсальный
- Дополнительно
- Пластичная структура позволяет использовать мягкий пластилин в технике рисования пластилином.
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