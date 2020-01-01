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Пластилин Гамма "Классический", 36 цветов, 720г, со стеком, картон

Пластилин Гамма "Классический", 36 цветов, 720г, со стеком, картон

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Пластилин Гамма "Классический", 36 цветов, 720г, со стеком, картон
Пластилин Гамма "Классический", 36 цветов, 720г, со стеком, картон
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Код товара: 91060
Производитель: Гамма
Гарантия: Нет
мало
мало
390₽
Доставка по
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Характеристики
Тип товара
пластилин
Количество цветов
36
Количество в упаковке
36
Возраст
от 3 лет
Цвет
ассорти
Пол
универсальный
Дополнительно
Пластичная структура позволяет использовать мягкий пластилин в технике рисования пластилином.
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мало
мало
390₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

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Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа