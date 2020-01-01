Набор штампиков для творчества Мульти-Пульти "Для девочек", EVA, 10шт., с чернилами
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Код товара: 90530
Производитель: Мульти-Пульти
Гарантия: Нет
мало
мало
175₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Способы оплаты
Наличными при получении
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Характеристики
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- Тип товара
- набор для творчества
- Количество в упаковке
- 12
- Материал
- EVA
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