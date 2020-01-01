Карандаши цветные Гамма "Классические", 06цв., заточен., картон, европодвес
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Код товара: 89907
Производитель: Гамма
Гарантия: Нет
мало
мало
50₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип товара
- карандаши
- Количество цветов
- 6
- Количество в упаковке
- 6
- Материал
- дерево
- Размер
- длинна 174 мм
- Цвет
- ассорти
- Ширина упаковки, см
- 6.5
- Высота упаковки, см
- 21.2
- Длина упаковки, см
- 0.8
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