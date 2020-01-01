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Фломастеры Berlingo "Жил-был кот", 18цв., смываемые, блистер

Фломастеры Berlingo "Жил-был кот", 18цв., смываемые, блистер

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Фломастеры Berlingo "Жил-был кот", 18цв., смываемые, блистер
Фломастеры Berlingo "Жил-был кот", 18цв., смываемые, блистер
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Код товара: 89382
Производитель: Berlingo
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
150₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

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Характеристики
Тип товара
фломастеры
Количество цветов
18
Количество в упаковке
18
Материал
полипропилен
Форма корпуса
круглая
Тип чернил
смываемые
Основа
водная
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В наличии
В наличии
150₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа