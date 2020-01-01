Фломастеры Berlingo "Жил-был кот", 12цв., смываемые, блистер
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Код товара: 85979
Производитель: Berlingo
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
100₽
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Характеристики
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- Тип товара
- фломастеры
- Количество цветов
- 12
- Количество в упаковке
- 12 шт
- Материал
- полипропилен
- Форма корпуса
- круглая
- Тип чернил
- смываемые
- Основа
- водная
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