Фломастеры Мульти-Пульти "Енот на рыбалке", 24цв., блистер
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Код товара: 100914
Производитель: Мульти-Пульти
Гарантия: Нет
мало
мало
150₽
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Характеристики
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- Тип товара
- фломастеры
- Количество цветов
- 24
- Количество в упаковке
- 24
- Ширина упаковки, см
- 14.3
- Высота упаковки, см
- 23.2
- Длина упаковки, см
- 0.8
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