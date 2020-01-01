Набор для выращивания кристаллов Lori "Лучистый фиолетовый", от 10-ти лет
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Код товара: 100908
Производитель: Lori
Гарантия: Нет
мало
мало
95₽
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Характеристики
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- Тип товара
- набор для опытов
- Возраст
- от 10 лет
- Пол
- универсальный
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