Подарочный сертификат 5000 р
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Код товара: 133579
Производитель: NONAME
Гарантия: 15 дн.
5 000₽
Этот товар нельзя оплатить бонусами
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
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1 500 ₽
Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Характеристики
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- Сумма
- 5000 р.
- Описание
- Подарочная карта не подлежит возврату или обмену на деньги. Срок действия карты: 1 год после активации. Данная карта является собственностью магазина 05.ru. Магазин оставляет за собой право на изменение и дополнение условия действия карт.
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 58
26 января 2024
Здравствуйте, есть ли подарочный сертификат на сумму 15тыс?
1
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0
05.ru
26.01.2024 19:08:16
Добрый день! Можете написать в чат на нашем сайте, или позвонить на горячую линию 88005110505 мы Вас проконсультируем
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0 0
А
Аида
16 марта 2024
Такая карта стоит 5000р?
1
0 0
0
05.ru
17.03.2024 20:31:22
Здравствуйте! это подарочный сертификат номиналом в 5000 рублей
0 0
Г
Гость 58
26 января 2024
Здравствуйте, есть ли подарочный сертификат на сумму 15тыс?
1
0
0