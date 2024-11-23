Подарочный сертификат 1000 р
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Код товара: 133575
Производитель: NONAME
Гарантия: 15 дн.
1 000₽
Этот товар нельзя оплатить бонусами
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Характеристики
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- Сумма
- 1000 р.
- Описание
- Подарочная карта не подлежит возврату или обмену на деньги. Срок действия карты: 1 год после активации. Данная карта является собственностью магазина 05.ru. Магазин оставляет за собой право на изменение и дополнение условия действия карт.
Отзывы 3
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Л
Л
Луиза
23 ноября 2024
К
К
Камиль
23 октября 2024
Л
Луиза
23 ноября 2024
Вопросы и ответы
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А
Абдулаева
20 октября 2024
Можно ли использовать несколько подарочных сертификатов для оплаты одного товара
1
0 0
0
05.ru
20.10.2024 10:40:53
Добрый день! Можно
0 0
А
Абдулаева
20 октября 2024
Можно ли использовать несколько подарочных сертификатов для оплаты одного товара
1
0
0