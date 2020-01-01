«Выбор подарка – тяжёлый труд»
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Код товара: 106225
Производитель: Антибуки
Гарантия: Нет
мало
мало
65₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Наличными при получении
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Характеристики
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- Тип
- подарочный пакет
- Цвет
- белый
- Основа
- бумага
- Материал
- крафт-бумага
- Размер
- 22*33 см
- Количество в упаковке, шт
- 1
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