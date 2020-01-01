Гирлянда-буквы ПатиБум "С Днем Рождения. Медвежонок", европодвес
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Код товара: 111191
Производитель: ПатиБум
Гарантия: Нет
17 января
17 января
110₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Наличными при получении
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Характеристики
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- Тип
- гирлянда
- Праздник
- день рождения
- Назначение
- для помещения
- Материал
- бумага
- Длина, м
- 2
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