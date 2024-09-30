Ёлка простая 240 см, d ветки 7 см, d нижнего яруса 135 см, 1280 веток, металл подставка
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Код товара: 166572
Производитель: Зимнее волшебство
Гарантия: нет
-25%
4 500₽
5 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- ель искусственная
- Праздник
- новый год
- Материал
- ПВХ
- Ширина упаковки, см
- 22
- Высота упаковки, см
- 22
- Длина упаковки, см
- 120
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