Ель искусственная "Метелица" 1,5м белая
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Код товара: 165117
Производитель: NONAME
Гарантия: нет
-22%
2 990₽
3 850₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Способы оплаты
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Характеристики
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- Тип
- ель искусственная
- Праздник
- новый год
- Материал
- ПВХ
- Ширина упаковки, см
- 30
- Высота упаковки, см
- 25
- Длина упаковки, см
- 80
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