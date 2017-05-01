Зарядный хаб DJI Mavic Battery Charging Hub DJI-Mavic-Part7
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Код товара: 113616
Производитель: DJI
Гарантия: 14 дней от магазина
2 590₽
8
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Характеристики
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- Тип запчастей
- аккумуляторы, зарядки, блоки питания
- Тип
- зарядный хаб
- Совместимость
- универсальная
- Материал
- пластик, металл
- Размеры (ДхШхВ)
- 5 x 5 x 5 см
- Комплектация
- зарядный хаб
- Дополнительная информация
- Mavic Pro, Mavic Pro Combo, Phantom 4 Charger (Advanced only), Phantom 4 Car Charger (Advanced only)
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