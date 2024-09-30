Книга "Рецепт счастья: Принимайте себя три раза в день" | Екатерина Сигитова
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Характеристики
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- Жанры/тематика
- психология
- Возрастные ограничения
- 16+
- Происхождение книги
- отечественная литература
- Обложка
- мягкая
- Автор
- Екатерина Сигитова
- Количество страниц
- 320
- Описание
- принять и полюбить себя «как есть» – для многих недостижимая цель. Нам со всех сторон внушают, что мы должны становиться лучше, избавляться от недостатков или хотя бы их скрывать. Мы постоянно себя критикуем, чего-то стыдимся и никак не можем обрести внутреннюю гармонию. В этой книге Екатерина Сигитова, врач-психотерапевт с неизлечимым кожным заболеванием – ихтиозом, на примерах из собственной жизни и историй других людей рассказывает, как все-таки найти точку опоры и научиться любить себя с любыми особенностями и проблемами.
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Т
Т
Тестов
24 мая 2024
Т
Тестов
24 мая 2024
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