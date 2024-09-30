Книга "Правило №1 - никогда не быть №2." | Дэн Мильштейн
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Характеристики
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- Жанры/тематика
- психология
- Год выпуска
- 2019
- Возрастные ограничения
- 12+
- Происхождение книги
- зарубежная литература
- Обложка
- мягкая
- Автор
- Дэн Мильштейн
- Количество страниц
- 336
- Описание
- Дэн Мильштейн - основатель компании GoldStar и один из самых известных хоккейных агентов, представляющий интересы россиян в НХЛ. Благодаря ему Павел Дацюк, Никита Кучеров, Артемий Панарин и другие звезды хоккейной сборной России добились больших успехов за рубежом.
Отзывы 1
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А
А
Асият
14 января 2024
Достоинства
Отличная книга, есть полезные идеи и советы
Недостатки
Нет
А
Асият
14 января 2024
Достоинства
Отличная книга, есть полезные идеи и советы
Недостатки
Нет
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