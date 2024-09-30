Книга "Гении и аутсайдеры" | Гладуэлл Малкольм
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Код товара: 104545
Производитель: МИФ(издательство)
800₽
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Характеристики
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- Жанры/тематика
- психология
- Год выпуска
- 2019
- Возрастные ограничения
- 16+
- Происхождение книги
- зарубежная литература
- Обложка
- твердая
- Автор
- Гладуэлл Малкольм
- Количество страниц
- 224
- Описание
- Малкольм Гладуэлл - первый, кто обнаружил скрытые законы за тем, что всегда казалось исключительно волей случая. Эти законы объясняют, почему выдающиеся хоккеисты рождаются, как правило, в январе и практически никогда - в октябре; почему азиатским школьникам математика дается легче, чем другим и т.п
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