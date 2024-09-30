Книга "Эмоциональный интеллект в работе" | Дэниел Гоулман
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Код товара: 104365
Производитель: NONAME
700₽
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Характеристики
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- Жанры/тематика
- психология
- Возрастные ограничения
- 16+
- Происхождение книги
- зарубежная литература
- Обложка
- мягкая
- Автор
- Гоулман Дэниел
- Количество страниц
- 576
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