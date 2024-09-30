Книга "Продавец обуви. История компании Nike, рассказанная ее основателем" | Фил Найт
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Характеристики
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- Жанры/тематика
- биография
- Возрастные ограничения
- 12+
- Происхождение книги
- зарубежная литература
- Обложка
- твердая
- Автор
- Фил Найт
- Количество страниц
- 512
- Описание
- 50 лет назад студент Орегонского университета и бегун на средние дистанции Фил Найт занял у отца 50 баксов и начал перепродавать кроссовки из Японии. Сегодня годовой оборот компании Nike составляет 30 миллиардов долларов. А пара «найков» найдется в шкафу у каждого – от президента до подростка. Фил Найт – человек-загадка, он редко дает интервью. Эта книга – исповедь о создании компании, которой удалось подарить мечту миллионам людей.
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
Р
Р
Расим
28 сентября 2023
Достоинства
Качество
Недостатки
Не нашел
Комментарии
Хорошая книга
Р
Расим
28 сентября 2023
Достоинства
Качество
Недостатки
Не нашел
Комментарии
Хорошая книга
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