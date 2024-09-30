Книга "Финансист" | Теодор Драйзер
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Код товара: 156905
Производитель: Эксмо
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Характеристики
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- Жанры/тематика
- роман
- Год выпуска
- 2009
- Возрастные ограничения
- 16+
- Происхождение книги
- зарубежная литература
- Автор
- Теодор Драйзер
- Количество страниц
- 700 стр
- Описание
- герой романа «Финансист» – Фрэнк Каупервуд – не только удачливый бизнесмен и владелец огромного состояния. Он обладает особым магнетизмом, сверхъестественной властью как над мужчинами, так и над женщинами. Богатство для него не цель, а средство, позволяющее Каупервуду жить, руководствуясь принципом: «Мои желания прежде всего».
Отзывы 2
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Р
Р
Руслан
20 сентября 2023
Книга потрясающая! главный герой считает что человек может занимать только 2 позиции: позицию силы и позицию слабости.
К
К
Куджа
30 декабря 2022
Р
Руслан
20 сентября 2023
Книга потрясающая! главный герой считает что человек может занимать только 2 позиции: позицию силы и позицию слабости.
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