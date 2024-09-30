Книга "Магаюр" | Маша Мокеева
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Характеристики
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- Жанры/тематика
- роман
- Возрастные ограничения
- 16+
- Происхождение книги
- отечественная литература
- Автор
- Маша Мокеева
- Количество страниц
- 150
- Описание
- Маша живёт в необычном месте: внутри старой водонапорной башни возле железнодорожной станции Хотьково (Московская область). А еще она пишет истории, которые собраны здесь. Эта книга – взгляд на Россию из окошка водонапорной башни, откуда видны персонажи, знакомые разве что опытным экзорцистам. Жизнь в этой башне – не сказка, а ежедневный подвиг, потому что там нет электричества и работать приходится при свете керосиновой лампы, винтовая лестница проржавела, повсюду сквозняки… И вместе с Машей в этой башне живет мужчина по имени Магаюр.
Отзывы 1
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Т
Т
Тесто
21 марта 2024
Т
Тесто
21 марта 2024
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