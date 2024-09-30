Книга "Ясно, понятно: Как доносить мысли и убеждать людей с помощью слов" | Максим Ильяхов
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830₽
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Характеристики
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- Жанры/тематика
- маркетинг
- Возрастные ограничения
- 16+
- Происхождение книги
- отечественная литература
- Обложка
- мягкая
- Автор
- Максим Ильяхов
- Количество страниц
- 456
- Описание
- Максим Ильяхов развивает тему, затронутую в бестселлере «Пиши, сокращай». Вы узнаете, как привлечь внимание читателей, как помочь им понять и принять точку зрения автора, как увлекательно и доступно раскрыть любую тему, даже самую сложную.
Отзывы 1
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7
7
79282384088
9 апреля 2023
7
79282384088
9 апреля 2023
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