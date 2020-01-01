Книга "No Filter. История Instagram" | Сара Фрайер
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 145103
Производитель: NONAME
530₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
Книга "45 татуировок менеджера" | Комбат
450₽
Книга "UBER. Инсайдерская история мирового господства" | Адам Лашински
560₽
Книга "PIXAR. Перезагрузка. Как вдохнуть в бизнес новую жизнь" | Лоуренса Леви
590₽
Книга "Третья волна интернета: какими качествами должен обладать предприниматель будущего" | Стив Кейс
530₽
Книга "Есть идея! История ИКЕА" | Бертил Торекуль, Ингвар Кампрад
520₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Жанры/тематика
- бизнес-роман
- Возрастные ограничения
- 12+
- Происхождение книги
- зарубежная литература
- Обложка
- твердая
- Автор
- Сара Фрайер
- Количество страниц
- 440
- Описание
- Отмеченная наградами журналистка Bloomberg Сара Фрайер представляет правдивую историю одного из самых популярных и дорогих приложений планеты – Instagram. Фрайер вскрывает механизмы, которые привели приложение к сокрушительному успеху, а также анализирует, как оно изменило мир, культуру, бизнес и человеческие отношения. Вас ждут откровенные интервью с основателями, сотрудниками и конкурентами Instagram, главным редактором Vogue Анной Винтур, Крис Дженнер. Вы узнаете, к чему может привести борьба идеалистов с коммерциализацией, и как Instagram стал мерилом культурной значимости и линзой нашего общества.
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.