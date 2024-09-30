Книга "Sephora. Бренд, навсегда изменивший индустрию красоты" | Мэри Керран Хакетт
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Код товара: 145069
Производитель: NONAME
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Характеристики
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- Жанры/тематика
- бизнес-роман
- Возрастные ограничения
- 12+
- Происхождение книги
- зарубежная литература
- Автор
- Хакетт Мэри Керран
- Количество страниц
- 224
- Описание
- Sephora – косметический ритейлер, прошедший путь от обычного парфюмерного магазина до империи красоты, насчитывающей более 2500 магазинов в 34 странах мира.За почти полувековую историю бренд сталкивался с несколькими крупными репутационными скандалами, поражал гениальными маркетинговыми стратегиями, становился культовым и менял индустрию красоты. Из этой книги вы узнаете, как Sephora на протяжении 40 лет меняла правила игры, какой будет индустрия красоты в будущем и почему история Sephora важна для каждого, кто любит мейкап.
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