Книга "Маркетинг от А до Я. 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер" | Филип Котлер
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Код товара: 141262
Производитель: NONAME
630₽
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Характеристики
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- Жанры/тематика
- маркетинг
- Возрастные ограничения
- 12+
- Происхождение книги
- зарубежная литература
- Автор
- Филип Котлер
- Количество страниц
- 220
- Описание
- Эта книга всемирно известного специалиста в области маркетинга Филипа Котлера стала настольной для миллионов руководителей и специалистов по маркетингу. В ней в сжатой и понятной форме изложены 80 концепций эффективного маркетинга, наиболее важных для успеха компаний в современных условиях. Эта книга дает наилучшее представление как о классических инструментах маркетинга, которые прошли испытание временем, так и новых инновационных разработках, которые стали использоваться только в последние годы.
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