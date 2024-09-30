Книга "Иррациональный оптимизм: Как безрассудное поведение управляет рынками" | Роберт Шиллер
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Код товара: 141260
Производитель: NONAME
830₽
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Характеристики
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- Жанры/тематика
- экономика
- Возрастные ограничения
- 12+
- Происхождение книги
- зарубежная литература
- Автор
- Роберт Шиллер
- Количество страниц
- 550
- Описание
- Профессор Йельского университета, экономист Роберт Шиллер хорошо известен во всем мире и имеет выдающуюся научную репутацию. Автор многих бестселлеров на этот раз предлагает нам по-новому взглянуть на природу спекулятивных пузырей на фондовом рынке и рынке недвижимости. Люди, как правило, недооценивают роль иррациональных факторов в принятии решений при покупке или продаже жилья или акций. Тем не менее именно эти аспекты имеют все большее значение для развития этих отраслей и, как следствие, для экономики в целом.
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