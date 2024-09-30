Книга "Есть идея! История ИКЕА" | Бертил Торекуль, Ингвар Кампрад
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Код товара: 141258
Производитель: NONAME
520₽
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Характеристики
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- Жанры/тематика
- бизнес-роман
- Возрастные ограничения
- 0+
- Происхождение книги
- зарубежная литература
- Автор
- Бертил Торекуль, Ингвар Кампрад
- Количество страниц
- 300
- Описание
- Это история о мечте и о том, как построить прибыльный бизнес в атмосфере творчества, взаимного уважения и доверия. Сам основатель рассказывает о том, как ИКЕА стала лидером рынка, какие решения руководства помогли ей пережить многочисленные кризисы и выстроить чрезвычайно эффективную и ни на кого не похожую модель бизнеса. Наконец, это руководство для тех, кто сам хочет заняться предпринимательством и добиться успеха.
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