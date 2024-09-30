Книга "Третья волна интернета: какими качествами должен обладать предприниматель будущего" | Стив Кейс
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Код товара: 136281
Производитель: NONAME
530₽
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Характеристики
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- Жанры/тематика
- бизнес-роман
- Возрастные ограничения
- 12+
- Происхождение книги
- зарубежная литература
- Обложка
- твердая
- Автор
- Стив Кейс
- Количество страниц
- 220
- Описание
- Прямо сейчас мы становимся свидетелями эпохи, когда интернет становится неотъемлемой частью продуктов и услуг. В самое ближайшее время фраза «интернет отключен» будет звучать так же нелепо, как «электричество недоступно». А современным предпринимателям придется приспосабливаться к новым реалиям, одновременно адаптируя свои продукты и переосмысливая все сферы деятельности, ведь для достижения успеха привычные сценарии развития, принятые во время так называемой второй волны, окажутся неэффективными.
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