Книга "Hewlett Packard. Стратегия антихрупкости" | Роберт Бергельман
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Код товара: 118860
Производитель: Эксмо
730₽
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Характеристики
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- Жанры/тематика
- экономика
- Год выпуска
- 2019
- Возрастные ограничения
- 16+
- Происхождение книги
- зарубежная литература
- Обложка
- твердая
- Автор
- МакКинни У.
- Количество страниц
- 544
- Описание
- В этой книге отражен результат 15-летнего исследования стратегического лидерства Hewlett Packard. Реальный опыт успешного применения принципов антихрупкости на практике, которые позволили компании выстоять против кризисов XX и XXI века.
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