Книга "UBER. Инсайдерская история мирового господства" | Адам Лашински
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Код товара: 114253
Производитель: NONAME
560₽
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Характеристики
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- Жанры/тематика
- бизнес-роман
- Возрастные ограничения
- 16+
- Происхождение книги
- зарубежная литература
- Обложка
- твердая
- Автор
- Адам Лашински
- Количество страниц
- 288
- Описание
- В вашем кармане нечто удивительное – простой и быстрый способ вызвать такси, которое доставит вас куда угодно. В ваших руках что-то столь же удивительное – ранее неизвестная история стремительного взлета компании Uber и рассказ об огромных амбициях ее основателя Трэвиса Каланика. Uber и Каланик вызывают восхищение и зависть конкурентов. Они бросили вызов индустрии, заставили спорить о вопросах эксплуатации водителей, навсегда укоренили в сознании потребителя тот факт, что перед поездкой нужно ознакомиться с личностью водителя.
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