Книга "Rework. Бизнес без предрассудков" | Фрайд, Хенссон
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 112388
Производитель: NONAME
850₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
Книга "Работа в радость" | Деннис Бакке
710₽
Книга "Доставляя счастье" | Тони Шей
770₽
Книга "Манифест инвестора"| Уильям Бернстайн
720₽
Книга "Пиши, сокращай. Как создавать сильный текст" | Ильяхов Максим, Сарычева Людмила
840₽
Книга "Hewlett Packard. Стратегия антихрупкости" | Роберт Бергельман
730₽
Книга "Иррациональный оптимизм: Как безрассудное поведение управляет рынками" | Роберт Шиллер
830₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Жанры/тематика
- экономика
- Возрастные ограничения
- 16+
- Происхождение книги
- зарубежная литература
- Автор
- Фрайд Джейсон, Ханссон Дэвид Хейнмейер
- Количество страниц
- 140
- Описание
- Эта книга стала бестселлером в Америке сразу после выхода. И немудрено – она переворачивает устоявшиеся представления о "правильном" ведении бизнеса, на деле зачастую мешающие успеху. Авторы, два успешных предпринимателя, рассказывают, как начать или усовершенствовать ваш имеющийся бизнес, а точнее – ваши взгляды на него, с тем, чтобы обрести невиданную ранее степень свободы и получить гораздо большую эффективность. Книга будет весьма полезна как начинающим, так и опытным предпринимателям. Она одновременно вдохновляет, сбивает с толку, выводит из зоны комфорта и дает полезную практическую базу. Вы и не подозревали, что бизнес может быть таким!
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.