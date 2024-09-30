Книга "Манифест инвестора"| Уильям Бернстайн
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Код товара: 106508
Производитель: Альпина Паблишер
720₽
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Характеристики
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- Жанры/тематика
- экономика
- Год выпуска
- 2020
- Возрастные ограничения
- 18+
- Происхождение книги
- зарубежная литература
- Обложка
- твердая
- Автор
- Бернстайн У.
- Количество страниц
- 227
- Описание
- Об основах инвестирования и планирования портфеля. Главное, что пытается донести автор до читателей, заключается в рекомендации никогда не забывать о том, что обвалы рынка случаются. Именно поэтому важно выстраивать долгосрочную (да что там греха таить — и краткосрочную) стратегию таким образом, чтобы они не стали неожиданностью.
Отзывы 1
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Т
Т
Тест
17 апреля 2024
Т
Тест
17 апреля 2024
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