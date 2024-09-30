Книга "Доставляя счастье" | Тони Шей
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Код товара: 106365
Производитель: МИФ(издательство)
770₽
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В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Жанры/тематика
- менеджмент
- Год выпуска
- 2019
- Возрастные ограничения
- 18+
- Происхождение книги
- зарубежная литература
- Обложка
- твердая
- Автор
- Шей Тони
- Количество страниц
- 304
- Описание
- Захватывающая история становления одного предпринимателя и беспрецедентного успеха его компании, мастерски рассказанная им самим
Отзывы 2
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А
А
Абуталип
1 июля 2024
Т
Т
Тест
17 февраля 2024
А
Абуталип
1 июля 2024
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