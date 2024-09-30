Книга "Работа в радость" | Деннис Бакке
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 106362
Производитель: МИФ(издательство)
710₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
Книга "Дело не в кофе: Корпоративная культура Starbucks" | Говард Бехар
650₽
Книга "Доставляя счастье" | Тони Шей
770₽
Книга "Манифест инвестора"| Уильям Бернстайн
720₽
Книга "Пиши, сокращай. Как создавать сильный текст" | Ильяхов Максим, Сарычева Людмила
840₽
Книга "Rework. Бизнес без предрассудков" | Фрайд, Хенссон
850₽
Книга "Hewlett Packard. Стратегия антихрупкости" | Роберт Бергельман
730₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Жанры/тематика
- экономика
- Год выпуска
- 2017
- Возрастные ограничения
- 12+
- Обложка
- твердая
- Автор
- Деннис Бакке
- Количество страниц
- 224
- Описание
- История компании AES - энергетического гиганта, работающего по бизнес-модели будущего - рассказанная основателем и CEO.
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.