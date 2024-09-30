Книга "Дело не в кофе: Корпоративная культура Starbucks" | Говард Бехар
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Код товара: 104372
Производитель: Альпина Паблишер
650₽
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Характеристики
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- Жанры/тематика
- менеджмент
- Год выпуска
- 2018
- Возрастные ограничения
- 0+
- Происхождение книги
- зарубежная литература
- Обложка
- суперобложка
- Автор
- Бехар Говард
- Количество страниц
- 190
- Описание
- О том, что компания должна рассматривать и своих сотрудников, и своих клиентов прежде всего как людей, тогда все остальное придет само собой. Если руководитель относится к сотрудникам как к партнерам, а не как к одному из ресурсов, те добиваются фантастических результатов.
Отзывы 1
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Т
Т
Тест
3 мая 2024
Т
Тест
3 мая 2024
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